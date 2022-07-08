Вже з 11 липня в Україні буде жорстко заборонено куріння у громадських місцях.

Під заборону, окрім звичайних цигарок, тепер підпадають електронні сигарети, кальяни, трав’яні вироби, пристрої для нагрівання, пише Politeka.net.

Саме такі зміни передбачені в законі, котрий ще у грудні 2021-го ухвалила Верховна Рада.

Зокрема, заборона стосується стосується і закладів громадського харчування - там вже не буде зон або приміщень для куріння. За порушення заборони для громадянина передбачений штраф 51-350 грн, для закладів – 3-15 тис. гривень.

Крім того запроваджується заборона на продаж тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їхнім вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння особам, які не досягли 18 років.

Штрафи за продаж неповнолітнім тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них збільшуються. Тепер сума складає 1020 грн, а в разі повторного порушення протягом року – 10 200 грн.

«Треба не забороняти, а виконувати Закон і штрафувати на місці, тоді буде порядок і чистота..Я була в Угорщині і Австрії, так там штраф мінімум 50 євро, навіть якщо у дозволеному місці, окурок впав мимо попельнички....І всі туристи виконували правила..Тоді буде порядок. А скільки і кого у нас оштрафували...?», «А як бути у особистих квартирах? Я наприклад асматик, а сусід у мене поверхом вище, так шмалить, як в кочегарці. Виходить на балкон закурює цигарку і ввесь дим у мене тут же у квартирі, а попіл і грань посипає зверху мені на балкон. Якось сушилася білизна, то пропалив мені досить не дешеву крепдешинову блузку, іншим разом грань упала мені на балкон, пропалився палас який був у мене постелений на підлозі, а окурки усі внизу на землі під балконами, що уже й трава не хоче там рости ...», «як боротися із сусідами, які палять, чи то в під'їзді, що проходиш повз, і пропитуєшся димом, чи то з вікон, і весь дим задить в квартиру... Я це також ненавиджу», - коментують користувачі Соцмереж зміни до закону.

Нагадаємо, вживання тютюнових виробів — один із основних факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань (серцево-судинних, цукрового діабету, раку, хронічних обструктивних захворювань легень та розладів психічного здоров'я), що спричиняє майже 84% усіх смертей в Україні. Щороку 85 тисяч українців помирають від хвороб, спричинених курінням.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від хвороб, спричинених вживанням тютюну, щороку помирає понад 8 мільйонів людей у ​​світі.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ заговорили про запровадження штрафів для порушників комендантської години.

Також повідомлялось, що українці скоро отримають пенсійне посвідчення у новому вигляді.

Крім того, про нові заборони та правила попередили українців у Мін'юсті.