Нацбанк Украины сообщил о том, что изменится уже в самое ближайшее время.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на НБУ, уже с 9 июля бизнес сможет покупать валюту и переводить средства по операциям по импорту любой товарной продукции.

«Для импорта услуг ограничения на покупку валюты и трансграничные переводы будут сохраняться. Бизнес сможет импортировать только те услуги, которые входят в перечень, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 7 июля 2022 г. № 761», - отмечают в НБУ.

Кроме того, с 9 июля расширяются сроки расчетов по экспортно-импортным операциям со 120 до 180 дней. Это, как подчеркивают в Нацбанке, увеличит возможности украинских предприятий во время экспорта и импорта в условиях возникших из-за войны логистических проблем.

«В-третьих, для снижения давления на валютном рынке уменьшается с 10 до 2 рабочих дней срок использования купленной для расчетов валюты резидентами с 11 июля 2022 года», – сообщили в НБУ еще одном изменении.

Напомним, новые штрафы вводятся в Украине уже с понедельника.

Также сообщалось, что украинцы скоро получат пенсионное удостоверение в новом виде.

Кроме того, о новых запретах и ​​правилах предупредили украинцев в Минюсте.