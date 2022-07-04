Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Мінцифру, мова йде про пенсійне посвідчення та посвідку на тимчасове або постійне проживання.
Зараз йдуть тести цифрових документів, а бета-тестувальником може стати кожен.
Для того, щоб стати бета-тестувальником е-пенсійного посвідчення: необхідно мати документ, виданий з 2014 року, — пластиковий або у вигляді платіжної картки.
"Реєструйте в Дії ваших матусь, дідусів чи тих, у кого вже є пенсійне посвідчення, і нехай вони теж затестять зручність електронних документів", - закликають у Мінцифрі.
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Для е-посвідки: необхідно мати документ у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, виданий після 25 квітня 2018 року, та банківський рахунок для авторизації в Дії через BankID.
Також має бути телефон з вбудованим NFC-модулем.
Нагадаємо, на українців обрушаться нові заборони з 11 липня.
Також Politeka.net писала про новий перерахунок пенсій.
Крім того, про нові заборони та правила попередили українців у Мін'юсті.