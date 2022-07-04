Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Мінцифру, мова йде про пенсійне посвідчення та посвідку на тимчасове або постійне проживання.

Зараз йдуть тести цифрових документів, а бета-тестувальником може стати кожен.

Для того, щоб стати бета-тестувальником е-пенсійного посвідчення: необхідно мати документ, виданий з 2014 року, — пластиковий або у вигляді платіжної картки.

"Реєструйте в Дії ваших матусь, дідусів чи тих, у кого вже є пенсійне посвідчення, і нехай вони теж затестять зручність електронних документів", - закликають у Мінцифрі.

Для е-посвідки: необхідно мати документ у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, виданий після 25 квітня 2018 року, та банківський рахунок для авторизації в Дії через BankID.

Також має бути телефон з вбудованим NFC-модулем.

Нагадаємо, на українців обрушаться нові заборони з 11 липня.

Також Politeka.net писала про новий перерахунок пенсій.

Крім того, про нові заборони та правила попередили українців у Мін'юсті.