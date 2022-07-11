Как сообщает Politeka.net, речь идет о памятных монетах "В единстве – сила".
Монета "В единстве – сила" посвящена единению украинского народа и поддержке Украины иностранными государствами-партнерами.
«В условиях войны украинский народ демонстрирует абсолютное и несокрушимое единство. Именно поэтому наша монета будет называться «В единстве – сила». Сила, которая будет отражать всенародное единение украинцев в борьбе с российским агрессором, а также международную поддержку, которую оказывает Украине весь мир», – отмечал ранее заместитель Председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.
Добавим, что автор работы «Единство – сила" – Алина Малюта.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Ураган в Москве вырывал деревья с корнем и сносил крыши: на Украинском бульваре не обошлось без жертвы
Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем: "Просто нет слов..."
Дочь Кравец из "Квартал 95" показала младших братика и сестричку: "Небольшой отчет..."
Беллуччи нескромно показала фигуру в наряде с кружевами: "Боже, Моника, вам же почти 60"
На аверсе монеты будет изображен малый Государственный Герб Украины, вокруг которого изображено единение украинской нации: люди держатся за руки, обвивающие сине-желтую ленту.
Добавим, что на днях Банк Эстонии приступил к продаже монеты, посвященной Украине.
Специальный дизайн монеты разработала украинская беженка из Харькова Дарья Титова, обучающаяся в Эстонской академии искусств.
На монете изображена девушка как символ нежности, которая, в свою очередь, оберегает птичку на ладони. На монете также изображены колосья зерна.
Напомним, с 11 июля в Украине вводятся новые запреты и штрафы.
О важных изменениях также предупредил Нацбанк.
Также сообщалось, что украинцы скоро получат пенсионное удостоверение в новом виде.