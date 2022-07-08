Нацбанк України повідомив про те, що зміниться вже найближчим часом.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на НБУ, вже з 9 липня бізнес матиме змогу купувати валюту та переказувати кошти за операціями з імпорту будь-якої товарної продукції.

«Для імпорту послуг обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази зберігатимуться. Бізнес зможе імпортувати лише ті послуги, що входять до переліку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 7 липня 2022 року № 761», - наголошують в НБУ.

Крім того, з 9 липня розширюються строки розрахунків за експортно-імпортними операціями з 120 до 180 днів. Це, як підкреслюють в Нацбанку, збільшить можливості українських підприємств під час експорту та імпорту в умовах логістичних проблем, що виникли через війну.

«По-третє, для зниження тиску на валютному ринку зменшується з 10 до 2 робочих днів строк використання купленої для розрахунків валюти резидентами з 11 липня 2022 року», - повідомили в НБУ про ще одну зміну.

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