Як повідомляє Politeka.net з посиланням на НБУ, вже з 9 липня бізнес матиме змогу купувати валюту та переказувати кошти за операціями з імпорту будь-якої товарної продукції.

нбу, нацбанк

«Для імпорту послуг обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази зберігатимуться. Бізнес зможе імпортувати лише ті послуги, що входять до переліку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 7 липня 2022 року № 761», - наголошують в НБУ.

Крім того, з 9 липня розширюються строки розрахунків за експортно-імпортними операціями з 120 до 180 днів. Це, як підкреслюють в Нацбанку, збільшить можливості українських підприємств під час експорту та імпорту в умовах логістичних проблем, що виникли через війну.

Press office NBU

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«По-третє, для зниження тиску на валютному ринку зменшується з 10 до 2 робочих днів строк використання купленої для розрахунків валюти резидентами з 11 липня 2022 року», - повідомили в НБУ про ще одну зміну.

Нагадаємо, нові штрафи запроваджуються в Україні вже з понеділка.

Також повідомлялось, що українці скоро отримають пенсійне посвідчення у новому вигляді.

Крім того, про нові заборони та правила попередили українців у Мін'юсті.