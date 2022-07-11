Так, директор Украинского метеорологического центра Николай Кульбида сообщил, что грядущая зима принесет с собой морозные периоды.

"Очень холодной зимы не будет. Такая вероятность для Украины мизерна. Все зимы у нас с температурным режимом выше нормы. Не исключаются морозные периоды, возможно даже сильные. Но они будут короткими и на общем периоде зимы не скажутся", - рассказал синиптик в интервью "КП в Украине".

"За последние 25 лет средняя температура января – февраля в Украине выросла на 2 – 2,5 градуса. А это значит, что уменьшилось количество дней с отрицательной среднесуточной температурой, продолжительность зимнего периода сократилась", - завил Кульбида.

Напомним, ранее сообщалось о погодном апокалипсисе в Киеве - вода доходила почти до крыш машин, а в дом попала молния.

Кроме того, Politeka.net писала, что на российский курорт обрушился водяной смерч.

Также сообщалось, что новые штрафы и правила вводятся в Украине с 11 июля: что теперь категорически запрещено.