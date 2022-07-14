Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Всё произойдет в серединной точке затмения – это 4-6 августа. Там будет крестовая ситуация: полнолуние на солнце, то есть «уничтожение царей». С июля начнётся главный камнепад, то есть уничтожение царей мира», - отметил Влад Росс.

По словам астролога, это можно заметить по отставке премьер-министра Эстонии и отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – то же самое может коснуться и путина.

«Будем ждать, что в августе может случиться непоправимое и будет царский переворот в российской федерации, ведь все самые ужасные дела в россии всегда происходили в августе. Как минимум, снижение курса рубля в августе я вам точно обещаю», - сказал Влад Росс.

Как отметил астролог, самые серьезные даты будут с 8 по 16 августа: по его словам, тогда может произойти всё, что угодно, в том числе и дворцовый переворот в россии, особенно если Украине в этот период удастся пойти в наступление.

«Также в то время возрастает вероятность применения ядерного оружия. Август – это самый непредсказуемый месяц с точки зрения астрологии», - подчеркнул Влад Росс

Как сообщала Politeka, Олег Попенко рассказал о решении проблем предстоящего отопительного сезона.

Также Politeka сообщала, что Оксана Королович рассказала, как нужно решать проблему домашнего насилия.





