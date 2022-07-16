С субботы, 16 июля, в Украине все интернет-ресурсы должны иметь базовую стартовую страницу на украинском языке. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень во время брифинга.

Так, в действие вступает норма закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, принятого Верховной Радой еще 25 апреля 2019 года.

"С 16 июля интернет-ресурсы должны иметь базовую стартовую страницу на украинском языке и сообщать гражданам Украины общественно-важную информацию на государственном языке. Кроме того, это касается интернет-представительств, в том числе вебсайтов, страниц в соцсетях, органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной формы собственности, СМИ, зарегистрированных в Украине, а также хозяйствующих субъектов, реализующих товары и услуги в Украине", – пояснил Кремень.

Уполномоченный также добавил, что версии вебсайтов на других языках также могут быть, это не запрещено, но версия на государственном языке должна иметь не меньше объема и содержания информации, чем иноязычные версии, и загружаться по умолчанию для пользователей Украины.

При этом норма не распространяется на сайты СМИ, которые публикуются исключительно на крымскотатарском, английском, других языках коренных народов Украины и официальных языках Европейского Союза.

Нарушителям грозят штрафы: за первое нарушение от 3,4 тысяч до 8,5 тысяч гривен, за повторное — до 11,9 тысяч гривен.

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