У червні споживча інфляція у річному вимірі пришвидшилася до 21,5%.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили у Нацбанку з посиланням на дані Держстату.

Так, насамперед на темпи зростання цін впливала повномасштабна війна. А саме порушення ланцюгів постачання, скорочення пропозиції окремих товарів, збільшення витрат бізнесу, руйнування потужностей та інфраструктури внаслідок терористичних дій росії та окупації окремих територій.

Крім того, на ціни також тиснуло погіршення інфляційних очікувань, зокрема через зростання попиту на товари довгострокового використання.

Натомість, як підкреслюється, фіксація офіційного курсу гривні до долара США та тарифів на газ і тепло, а також часткове налагодження поставок продукції стримували інфляцію.

Що ж стосується цін, то суттєво подорожчало пальне. Це сталося через дефіцит на внутрішньому ринку та високу вартість на світових ринках.

Також прискорилося зростання цін на м’ясні та рибні продукти, масло, маргарин, борошняні вироби та безалкогольні напої. Зазначається, що причина цьому - здорожчання енергоносіїв та порушення ланцюгів поставок.

Швидшими темпами зростали ціни на електроніку, товари для дому, автомобілі, фармацевтичні товари та товари для особистого догляду.

Зокрема це пов’язано з поверненням громадян додому та обмеженою пропозицією товарів. Знову ж таки через логістичні проблеми. Під впливом високого попиту у відносно безпечних регіонах надалі дорожчала оренда житла.

В то й же час сповільнилося зростання цін на соняшникову олію: пропозиція збільшилась внаслідок обмежених можливостей експорту.

Вартість послуг готелів та пансіонатів також зростала нижчими темпами.

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