Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко.
Она сообщила, что вторник будет и дальше самым жарким в Западной Европе. Жара до +35+40 градусов возможна во Франции, Великобритании и Германии. Отметим, в Португалии и Испании за последние дни в результате сильной жары погибли более тысячи человек, в основном пожилих.
"В Украине воздух ожидается завтра свежим, воздушная масса повсюду - умеренно теплая, в течение дня +20+25 градусов, в южной части и Закарпатье +25+28 градусов. Антициклон обусловит сухую солнечную погоду в большинстве областей Украины, только хвостики северных атмосферных фронтов черкнут по нашим северным областям - поэтому там местами ожидаются дожди с грозами", - прогнозирует Диденко.
В Киеве 19 июля температура воздуха будет колебаться в пределах +22, +23 градусов. Днем во вторник вырастет облачность, пройдет небольшой дождь, местами ожидается гроза.
По данным синоптика, пока в Украине будет преобладать умеренно теплая погода, во второй половине недели градусы повысятся.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Враг отошел: ВСУ отбили штурмы сразу на нескольких направлениях, новые данные
Оплеуха украинскому народу: в Канаде разгорелся скандал из-за решения властей
Повалий сразу после трагедии в Украине принялась развлекать лукашенко: "Гоцало по сцене и..."
Украинцы стали жертвами трагедии с самолетом в Греции, в МИД сообщили подробности: кадры с места событий
Напомним, новые штрафы планируют ввести в Украине – за что придется отдать до 3400 гривен.
Как сообщала Politeka, известный телеведущий отдал жизнь за Украину, ему было всего 34 года.
Также Politeka писала, что Нацбанк вводит в обращение уникальные 5 и 10 гривен.