Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко.

Она сообщила, что вторник будет и дальше самым жарким в Западной Европе. Жара до +35+40 градусов возможна во Франции, Великобритании и Германии. Отметим, в Португалии и Испании за последние дни в результате сильной жары погибли более тысячи человек, в основном пожилих.

"В Украине воздух ожидается завтра свежим, воздушная масса повсюду - умеренно теплая, в течение дня +20+25 градусов, в южной части и Закарпатье +25+28 градусов. Антициклон обусловит сухую солнечную погоду в большинстве областей Украины, только хвостики северных атмосферных фронтов черкнут по нашим северным областям - поэтому там местами ожидаются дожди с грозами", - прогнозирует Диденко.





В Киеве 19 июля температура воздуха будет колебаться в пределах +22, +23 градусов. Днем во вторник вырастет облачность, пройдет небольшой дождь, местами ожидается гроза.



По данным синоптика, пока в Украине будет преобладать умеренно теплая погода, во второй половине недели градусы повысятся.

Напомним, новые штрафы планируют ввести в Украине – за что придется отдать до 3400 гривен.

Как сообщала Politeka, известный телеведущий отдал жизнь за Украину, ему было всего 34 года.

Также Politeka писала, что Нацбанк вводит в обращение уникальные 5 и 10 гривен.