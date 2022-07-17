У Верховній Раді зареєстровано проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії військового стану (№7553).

Відповідно до цього законопроекту, якщо його ухвалять, то за порушення комендантської години, тобто перебування під час дії військового стану у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях, а також за рух транспортних засобів без спеціально виданих перепусток чи посвідчень, загрожує попередження або штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн).

Також уточнюється, що, якщо такі дії були вчинені людиною повторно протягом року, то вони ведуть за собою покарання у вигляді штрафу у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн).

Раніше повідомлялося, що порушникам нових норм мовного законодавства, які набули чинності 16 липня 2022 року, також загрожують штрафи: за перше порушення від 3,4 тисячі до 8,5 тисячі гривень, за повторне — до 11,9 тисячі гривень.

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