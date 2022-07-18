Як повідомляє Politeka.net з посиланням на НБУ, це друга монета з нової серії “Безсмертна моя Україно”, започаткованої під час повномасштабної війни рф проти України.

Пам’ятна монета буде номіналом 10 гривень із срібла, категорія якості карбування - "пруф". Вийде вона тиражем до 5000 штук. Також НБУ випустить тематичну монету номіналом 5 гривень із нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", тираж – до 250 000 штук.

На монеті буде зображено єднання українського народу.

Нагадаємо, українська пісня часів Богдана Хмельницького авторського походження "Червона калина" в обробці та текстовій версії Степана Чарнецького стала гімном Українських Січових Стрільців. Відома в декількох варіантах. Співали її також і в підрозділах УПА.

За свідченням Степана Чарнецького, мелодію підібрав він сам. Втім деякі музоковеди вважають її народною, стверджуючи, що це мотив пісні «Ой, зацвіла червона калина над криницею».

Нагадаємо, раніше НБУ ввів обіг монету в 10 гривень присвячену Військово-Морським Силам ЗС України.

Ткож повідомлялось, що Національний банк України ввів у обіг першу пам’ятну монету, відкарбовану Банкнотно-монетним двором НБУ з початку повномасштабної війни проти України "В єдності – сила".

Таких у цьому році монет буде відкарбовано 2,5 тис. срібних та 75 тис. монет із нейзильберу (в сувенірній упаковці). Так, перша частина монет – 25 тис. шт. із нейзильберу – вже виготовлена.