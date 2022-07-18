Как сообщает Interesting Engineering, несколькоми днями ранее стало известно, что на Солнце произошла мощная солнечная вспышка, из-за которой во многих частях мира произошли отключения радиосвязи.
Теперь же стало известно, что солнечная буря накроет Землю уже во вторник, 19 июля.
«Прямой удар! Змееподобная нить запущена в виде большого #солнечного шторма в зоне удара о Землю. НАСА прогнозирует столкновение в начале 19 июля. С этим столкновением возможно сильное #полярное сияние глубоко в средних широтах. Пользователи-любители радио и GPS ожидают сбоев сигнала на ночной стороне Земли», - сообщила в Twitter ученая Тамита Сков из некоммерческой американской организации Aerospace Corporation, опубликовав также модель «солнечного удара» по Земле.
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Напомним, ученые предупреждают, что магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление. Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.
Геомагнитные бури имеют несимметричный по времени характер развития: в среднем фаза нарастания возмущения (главная фаза бури) составляет около 7 часов, а фаза возвращения к исходному состоянию (фаза восстановления) — около 3 суток.
В такие дни рекомендуется больше двигаться, но избегать перегрузки на организм, гулять на свежем воздухе, пить много чистой негазированной воды, избегать употребления алкоголя и кофе. Врачи также рекомендуют принимать успокоительные. Например, пустырник, валерьяну, травяные чаи, препараты магния. Если головные боли в разгар магнитной бури застали на работе, можно попробовать легкие лекарственные препараты.
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