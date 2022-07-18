Гигантское солнечное пятно на поверхности Солнца заставили астрономов обеспокоиться относительно солнечных вспышек, которые могут быть направлены на Землю.

Как сообщает Interesting Engineering, несколькоми днями ранее стало известно, что на Солнце произошла мощная солнечная вспышка, из-за которой во многих частях мира произошли отключения радиосвязи.

Теперь же стало известно, что солнечная буря накроет Землю уже во вторник, 19 июля.

«Прямой удар! Змееподобная нить запущена в виде большого #солнечного шторма в зоне удара о Землю. НАСА прогнозирует столкновение в начале 19 июля. С этим столкновением возможно сильное #полярное сияние глубоко в средних широтах. Пользователи-любители радио и GPS ожидают сбоев сигнала на ночной стороне Земли», - сообщила в Twitter ученая Тамита Сков из некоммерческой американской организации Aerospace Corporation, опубликовав также модель «солнечного удара» по Земле.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022

Напомним, ученые предупреждают, что магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление. Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.

Геомагнитные бури имеют несимметричный по времени характер развития: в среднем фаза нарастания возмущения (главная фаза бури) составляет около 7 часов, а фаза возвращения к исходному состоянию (фаза восстановления) — около 3 суток.

В такие дни рекомендуется больше двигаться, но избегать перегрузки на организм, гулять на свежем воздухе, пить много чистой негазированной воды, избегать употребления алкоголя и кофе. Врачи также рекомендуют принимать успокоительные. Например, пустырник, валерьяну, травяные чаи, препараты магния. Если головные боли в разгар магнитной бури застали на работе, можно попробовать легкие лекарственные препараты.

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