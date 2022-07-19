Загранпаспорт, водительские права и техпаспорт претерпят некоторые изменения в приложении «Дия».

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова, эти документы будут переведены на английский язык.

По его словам, права и техпаспорт получат международное кодирование, используемое в ЕС, США и Канаде. Уже завершаются технические детали разработки.

«Уже завершаем технические детали разработки и вскоре выйдем с бета-тестом», - сообщил Федоров.

Напомним, ранее Федоров поставил точку в вопросе рассылки повесток через приложение «Дия».

Так, по его словам вручать повестки через "Дию" не будут и в будущем не планируют.

Также сообщалось об опросе через "Дию" относительно герба СССР на щите монумента "Родина-Мать".

Опрос проходит с 7 по 21 июля. Результаты будут обнародованы уже через две недели.

«Выражайте свое мнение в приложении Дія, приобщайте к опросу друзей и родных», - призывают украинцев в «Дія».

Кроме того Politeka.net писала, что украинцам назвали условия для получения до 250 тысяч гривен.