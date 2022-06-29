Так, в Мінцифрі дали остаточну відповідь щодо повісток, пише Politeka.net
За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, вручати повістки через "Дію" не будуть і в майбутньому не планують.
Також Федоров закликав не вірити чуткам.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що воєнний стан в Україні можуть продовжити після 23 серпня.
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Додамо, що днями поліція Києва провела рейд по нічних клубах, деякі з яких продовжували працювати в комендантську годину.
В результаті 219 чоловікам призовного віку вручили повістки до військкомату, у деяких відвідувачів виявили наркотики.
Також стало відомо, що мешканка Тернополя отримала повістку за появу на вулиці після початку комендантської години і поділилася своїм досвідом візиту до військкомату.
"Я хвилювалася, але розумію, що я порушила закон, тому що була на вулиці в комендантську годину. Тому повинна була прийти і здатися", - зізналася дівчина.
За її словами, співробітники військкомату були шоковані появою жінки з повісткою і вибачилися, пояснивши, що не розуміють, як так вийшло.
Нагадаємо, у "Дії" з'явилася нова корисна послуга.