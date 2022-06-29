Українським чоловікам не варто панікувати, чекаючи, що повістку їм надішлють через «Дію».

Так, в Мінцифрі дали остаточну відповідь щодо повісток, пише Politeka.net

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, вручати повістки через "Дію" не будуть і в майбутньому не планують.

Також Федоров закликав не вірити чуткам.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що воєнний стан в Україні можуть продовжити після 23 серпня.

Додамо, що днями поліція Києва провела рейд по нічних клубах, деякі з яких продовжували працювати в комендантську годину.

В результаті 219 чоловікам призовного віку вручили повістки до військкомату, у деяких відвідувачів виявили наркотики.

Також стало відомо, що мешканка Тернополя отримала повістку за появу на вулиці після початку комендантської години і поділилася своїм досвідом візиту до військкомату.

"Я хвилювалася, але розумію, що я порушила закон, тому що була на вулиці в комендантську годину. Тому повинна була прийти і здатися", - зізналася дівчина.

За її словами, співробітники військкомату були шоковані появою жінки з повісткою і вибачилися, пояснивши, що не розуміють, як так вийшло.

Нагадаємо, у "Дії" з'явилася нова корисна послуга.

Також повідомлялося про новий перерахунок пенсій.