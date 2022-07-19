Українці мають право на отримання від 50 до 250 тисяч гривень.

Як передає Politeka.net, мова йде про ще один грант в межах проєкту єРобота, — створення або розвиток власної справи.

Так, завдяки цьому гранту свою мрію можуть втілити у реальність ті, хто, наприклад, мріє про власну кав’ярню-пекарню або потребуєте коштів для розвитку власного хендмейд-виробництва.

Основна умова для отримання грошей - створити хоча б одне робоче місце.

«Кошти витрачайте на придбання обладнання, закупівлю сировини, орендну плату (не більше 25% від суми гранту) або на лізинг обладнання», - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб отримати грант, потрібно подати заявку на порталі «Дія», надати бізнес-план. Рішення про надання гранту приймає Міністерство економіки.

«Якщо ваш проєкт схвалять, гроші надійдуть на окремий рахунок в Ощадбанку», - повідомили в «Дія».

Нагадаємо, Уряд запровадив проєкт єРобота, в рамках якого можна заявку на отримання гранту на розвиток бізнесу.

Ці гроші дадуть змогу запустити власну справу або розширити свій бізнес. За кошти можна буде придбати обладнання, закупити сировину тощо.

Отримати грант можна буде за однією з програм:

- на власну справу (до 250 тис. грн)

- на сад (до 420 тис. грн)

- на теплицю (до 8 млн грн)

- на переробне підприємство (до 8 млн грн)

Нагадаємо, в межах проєкту єРобота в українців є також можливість отримати до 7 млн. гривень.

Крім того, українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку" - кому можна розраховувати.

Також повідомлялось, що Нацбанк України вводить в обіг нові монети.