В целях сбалансирования спроса и предложения на валютном рынке Национальный банк принял дополнительные меры.

Так, с 21 июля НБУ позволит банкам продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте).

Это, как отмечают в НБУ, создаст альтернативу вложению средств в наличную валюту, что снизит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка.

Также отмечается, что Нацбанк принимает отдельные меры для минимизации расходования международных резервов на неприоритетные в военное время направления.

Так, как предупреждают в НБУ, с 21 июля граждане по-прежнему смогут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц. В то же время лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней;

Кроме того, уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте).

Также с 21 июля установлен ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карточек в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.

«Это ограничение не почувствует подавляющее большинство граждан, находящихся за границей», – заверили в НБУ.

В Нацбанк также предупредили, что правление НБУ может ввести отдельный порядок проведения сделок покупки валюты банками на собственные нужды.

«Зажимают гайки?», «Чего они мелочатся? Запретили бы сразу и все, каждый сам за себя», - комментируют нововведения НБУ в Сети.

Напомним, НБУ поднял курс гривны сразу на 25% - что теперь будет с ценами и цифрами в обменниках .

Также сообщалось, что на днях Национальный банк Украины ввел в обращение первую памятную монету , отчеканенную Банкнотно-монетным двором НБУ с начала полномасштабной войны против Украины – "В единстве – сила".

Кроме того, Нацбанк Украины показал новую монету "Ой в лугу красная калина".