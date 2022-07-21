Про це, як пише Politeka.net, йдеться у офіційній заяві НБУ.

«Новий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності. Продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи. Це ключова передумова стабільного функціонування економіки, що є життєво необхідним в умовах війни", – запевнив Голова НБУ Кирило Шевченко.

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За оцінками Національного банку, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

Також у НБУ запевняють, що корекція офіційного курсу гривні матиме лише обмежений вплив на прискорення темпів зростання цін. Також підкреслюється, що зростання цін насамперед є наслідками війни для пропозиції товарів і послуг та вартості логістики, а також динамікою цін на світових товарних ринках.

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«Натомість фіксація офіційного курсу на новому стійкішому рівні дасть змогу НБУ зберегти контроль над ціновою динамікою в Україні», - підкреслили в НБУ.

Тим часом в мережі вже обговорюють, які цифри будуть в обмінниках:

«Це давно пора було зробити вже. Спекулянти валютні трішки пониють зараз та й все», «Курс в обімінках по 40», «Тепер в обмінниках 45 буде», «Чому зразу не 50?»

Нагадаємо, Нацбанк виводить з обігу популярні монети - до какого числа їх треба встигнути обміняти.

Також днями Національний банк України ввів у обіг першу пам’ятну монету, відкарбовану Банкнотно-монетним двором НБУ з початку повномасштабної війни проти України - "В єдності – сила".

Крім того, Нацбанк України показав нову монету "Ой у лузі червона калина".