Как сообщает Politeka.net со ссылкой на НБУ, решение было принято ввиду многочисленных пожеланий граждан относительно свободного обращения и повышения доступности таких монет.

Все памятные монеты специальных выпусков будут передаваться банкам и СІТ-компаниям для последующей выдачи клиентам и/или приема от клиентов в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен. Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться.

Речь идет о таких памятных монетах: Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины; Военно-морские Силы Вооруженных сил Украины; Сухопутные войска Вооруженных сил Украины; Вооруженные Силы Украины; Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины; Государственная пограничная служба Украины; День памяти павших защитников Украины; Воздушные Силы Вооруженных сил Украины; Участникам боевых действий на территории других государств; КрАЗ-6322 “Солдат”; На страже жизни (посвящается военным медикам); 100-летие создания Украинского военно-морского флота; День украинского добровольца; Защитникам Донецкого аэропорта.

Как и все другие монеты Украины, эти монеты будут обязательны к приему без каких-либо ограничений по их номиналу для всех видов платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для денежных переводов.

Украинцы бурно обсуждают эту новость в соцсетях, называя решение НБУ «хорошим» и ожидая, когда и им посчастливится увидеть эти деньги своими глазами. Также люди спрашивают, почему только сейчас Нацбанк решил ввести в свободное обращение «патриотические» деньги и выражают обеспокоенность размером монет.

Добавим, категория качества чеканки монет – “анциркулейтед”, масса – 12,4 г, диаметр – 30,0 мм.

«Это хорошее решение! Моя маленькая мечта, чтобы монетой Памяти павших защитников Украины рассчитывались обычные украинцы в магазинах и транспорте», «Наконец, на 8 году войны начали популяризировать ВСУ в массовом сознании! А почему через монеты и марки не начали пропагандировать национальное сознание еще в 14? Почему Нацбанк только сейчас массово начал вводить в обращение монеты патриотического содержания, а до этого лишь ограниченные количества, выше номинала и только для нумезматов?», «Хм… Это, конечно, хорошо, но… Они ведь здоровые! 3 см в диаметре (совершенно не такие, как на рисунке)...», - пишут пользователи соцсетей.

Также некоторые спрашивают, как и где можно получить всю коллекцию сразу.

Напомним, 22 июля НБУ ввел в обращение новую памятную монету спецвыпуска "Силы специальных операций Вооруженных сил Украины", которая продолжает серию "Вооруженные Силы Украины".

14 июля была введена в обращение монета, посвященная Военно-Морским Силам ВС Украины.

Также на днях Национальный банк Украины ввел в обращение первую памятную монету, отчеканенную Банкнотно-монетным двором НБУ с начала полномасштабной войны против Украины – "В единстве – сила".

Кроме того, Нацбанк Украины показал новую монету "Ой у лузі червона калина".