Сьогодні, 22 липня, Національний банк вводить в обіг нову монету.

Як пише Politeka.net з посиланням на НБУ, мова йде про пам’ятну монету спецвипуску "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України", яка продовжує серію "Збройні Сили України".

Монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем.

На аверсі монети зображена емблема Сил спеціальних операцій ЗСУ, а на реверсі – символічна композиція: на тлі абрису образу Святослава Хороброго з мечем та щитом зображено бійця Сил спецоперацій ЗСУ.

Примітно, що дизайн монети було створено ще до початку війни, а карбувалася вона вже під звуки сирен повітряної тривоги.

Додамо, що ця пам’ятна монета – 14-та в серії "Збройні Сили України".

Нагадаємо, 14 липня була введена в обіг монета присвячена Військово-Морським Силам ЗС України.

Також днями Національний банк України ввів у обіг першу пам’ятну монету, відкарбовану Банкнотно-монетним двором НБУ з початку повномасштабної війни проти України - "В єдності – сила".

Крім того, Нацбанк України показав нову монету "Ой у лузі червона калина".

Тим часом Нацбанк продовжує виводити з обігу монети номіналами 1, 2 та 5 копійок. Громадяни зможуть їх обміняти до 30 вересня 2023 року включно без обмежень та безкоштовно на монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам.