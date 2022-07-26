Жизнь военных авто, также как и их владельцев, разделяется на две части – гражданскую и военную.

Так же условия изменяют их обыденность и даже внешний вид до неузнаваемости. Так, до войны у украинца по имени Роман был ГАЗ-24 черного цвета. Но сейчас его буквально не узнать.

«Под капотом у него двигатель из "Опеля", а из черного седана его переделали на пикап цвета хаки. Родная ходовая в сочетании с мощным двигателем, это именно то, что нужно для боевого автомобиля», - рассказали в Оперативном командовании «Юг» , опубликовав также фото боевой «лошадки».

В настоящее время этот чудомобиль вместе со своим владельцем возит бойцов зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады.

В комментариях украинцы выражают восторг от «классной тачки» и благодарят украинских героев, которые ежеминутно защищают родную землю от российских захватчиков.

Напомним, новые правила ввели в Украину с 24 июля.

Так, вступили в силу новые правила для получения водительского удостоверения. Они будут состоять из 5 шагов.

Кроме того, сообщалось, что Кабмин изменил условия получения выплат.

Также Politeka.net писала, как проходит мобилизация в Украине и кто сейчас может получить повестку в военкомат.