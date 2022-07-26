Так же условия изменяют их обыденность и даже внешний вид до неузнаваемости. Так, до войны у украинца по имени Роман был ГАЗ-24 черного цвета. Но сейчас его буквально не узнать.
«Под капотом у него двигатель из "Опеля", а из черного седана его переделали на пикап цвета хаки. Родная ходовая в сочетании с мощным двигателем, это именно то, что нужно для боевого автомобиля», - рассказали в Оперативном командовании «Юг» , опубликовав также фото боевой «лошадки».
В настоящее время этот чудомобиль вместе со своим владельцем возит бойцов зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады.
В комментариях украинцы выражают восторг от «классной тачки» и благодарят украинских героев, которые ежеминутно защищают родную землю от российских захватчиков.
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Напомним, новые правила ввели в Украину с 24 июля.
Так, вступили в силу новые правила для получения водительского удостоверения. Они будут состоять из 5 шагов.
Кроме того, сообщалось, что Кабмин изменил условия получения выплат.
Также Politeka.net писала, как проходит мобилизация в Украине и кто сейчас может получить повестку в военкомат.