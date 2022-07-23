Про це йдеться в постанові КМУ №793 від 07 липня.

Так, тепер надбавка в розмірі до 30 000 гривень виплачуватиметься пропорційно дням служби в розрахунку на місяць. Це стосується всіх військовослужбовців, які мають право на винагороду згідно з постановою КМУ № 168.

Виплата додаткової винагороди до 100 000 гривень на час лікування після поранення (контузії, травми, каліцтва, пов'язані з бойовими діями) зберігається відтепер також і для поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

Для всіх інших категорій осіб жодних змін щодо виплати винагороди до 100 000 не відбулось.

Порядок та умови виплати додаткової винагороди військовослужбовцям і членам сімей загиблих визначається керівниками міністерств та державних органів.

В постанові вказано, що зазначені зміни матимуть зворотну дію в часі та застосовуватимуться з початку воєнного стану, але конкретного механізму застосування цих норм поки немає.

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