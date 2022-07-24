Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.
Відтепер запрацюють нові правила отримання водійського посвідчення. Змінюється також підхід до навчання та алгоритм складання іспитів — теоретичну та практичну частини підготовки водіїв розмежовують.
Тепер, щоб отримати посвідчення водія, кандидатам необхідно буде зробити 5 кроків:
- пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік (без складання внутрішнього іспиту);
- скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;
- вибрати автошколу для практичної підготовки та пройти там навчання;
- скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки;
- у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.
Усі, хто до 24 липня розпочав підготовку або перепідготовку в автошколі, продовжують навчання відповідно до старих норм і складають внутрішні іспити в автошколі та іспити в територіальному сервісному центрі МВС за старим алгоритмом.
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