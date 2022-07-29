Найден новый способ улучшения транспортного обеспечения Вооруженных сил и других военных формирований в Украине.

Оказывается, можно попытаться заставить одних поделиться с другими, да еще и оштрафовать.

Такое ноу-хау заложено в проекте «О внесении изменений в статью 481 Таможенного кодекса Украины» (№7583), сообщает «Закон и Бизнес».

В нем говорится о владельцах «евроблях», которые превысят срок временного ввоза транспортных средств личного пользования или коммерческого назначения на таможенную территорию Украины более чем на 30 дней.

Напомним, что сегодня за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 10 тыс. необлагаемых налогом минимумы доходов граждан (170 тыс. грн.) или конфискация автомобиля.

Теперь нардепы решили, что можно менее жестко наказывать нарушителей, если они добровольно согласятся передать свой автомобиль ВСУ или иному военному формированию. Штраф при этом все же будет составлять — 500 н.м.д.г. (8500 грн.).

Предлагается установить такие правила не как временные, а постоянные.

«Тем самым «другие военные формирования» фактически поощряются к розыску владельцев «евроблях», задержавшихся с оформлением или вывозом, чтобы выдвинуть ему предложение добровольно отдать автомобиль, от которого будет трудно отказаться», - предполагают в издании.

Напомним, 21 июня в Верховной Раде Украины поддержали законопроект №7418, о котором много спорили. Нардепы проголосовали за возврат пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто.

Изменения вступили в силу с 1 июля текущего года. По данным таможни, в Украину по упрощенным правилам завезли около 200 тыс. машин.

Напомним, украинец превратил свой ГАЗ-24 в боевой автомобиль.

Также сообщалось о новых правилах введенных в Украине с 24 июля.

Так, вступили в силу новые правила для получения водительского удостоверения. Они будут состоять из 5 шагов.

Кроме того, Politeka.net писала, как проходит мобилизация в Украине и кто сейчас может получить повестку в военкомат.