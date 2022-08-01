По всей Украине пройдет сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен.

Как сообщает Politeka.net, сбор продлится в течение следующих трех месяцев в рамках благотворительной акции "Смелая гривня".

«Значительное количество разменных монет, в том числе номиналами 10 коп. и 50 коп. часто не используются гражданами для наличных расчетов и лежат в копилках или карманах. В то же время, эти средства могут помочь украинским защитникам защищать страну от российского захватчика», - сообщают в Нацбанке.

Все собранные средства будут перечислены на нужды ВСУ.

Также в НБУ сообщили, где можно сдать монеты.

Так, согласно сообщению, пункты мобилизации монет в поддержку ВСУ открыты в отделениях Ощадбанка и ПУМБ практически во всех регионах страны, где возможна безопасная работа банков.

Напомним, ранее Национальный банк Украины решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии «Вооруженные Силы Украины» номиналом 10 гривен во время наличных расчетов в качестве оборотных монет.

Решение было принято ввиду многочисленных пожеланий граждан относительно свободного обращения и повышения доступности таких монет.

22 июля НБУ ввел в обращение новую памятную монету спецвыпуска "Силы специальных операций Вооруженных сил Украины", которая продолжает серию "Вооруженные Силы Украины".

14 июля была введена в обращение монета, посвященная Военно-Морским Силам ВС Украины.

Кроме того, напомним, что Нацбанк выводит из обращения популярные монеты.