Як повідомляє Politeka.net з посиланням на НБУ, рішення було ухвалено, зважаючи на численні побажання громадян щодо вільного обігу та підвищення доступності таких монет.

Усі пам’ятні монети спеціальних випусків передаватимуться банкам та СІТ-компаніям для подальшого видавання клієнтам та/або приймання від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься.

Йдеться про такі пам’ятні монети: Сили спеціальних операцій Збройних Сил України; Військово-морські Сили Збройних Сил України; Сухопутні війська Збройних Сил України; Збройні Сили України; Десантно-штурмові війська Збройних Сил України; Державна прикордонна служба України; День пам’яті полеглих захисників України; Повітряні Сили Збройних Сил України; Учасникам бойових дій на території інших держав; КрАЗ-6322 “Солдатˮ; На варті життя (присвячується військовим медикам); 100-річчя створення Українського військово-морського флоту; День українського добровольця; Захисникам Донецького аеропорту.

Як і усі інші монети України, ці монети будуть обов’язковими до приймання без будь-яких обмежень за їхнім номіналом для всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для грошових переказів.

Українці бурхливо обговорюють цю новину у соцмережах, називаючи рішення НБУ «гарним» і очікуючи, коли і їм пощастить побачити ці гроші на власні очі. Також люди запитують, чому тільки зараз Нацбанк вирішив ввести у вільний обіг «патріотичні» гроші і висловлюють занепокоєння щодо розміру монет.

Додамо, категорія якості карбування монет – “анциркулейтедˮ, маса – 12,4 г, діаметр – 30,0 мм.

«Це гарне рішення! Моя маленька мрія, про те щоб монетою Пам'яті полеглих захисників України розраховувались звічайні українці у магазинах та транспорті», «Нарешті, на 8 році війни почали популяризувати ЗСУ в масовій свідомості! А чому через монети і марки не почали пропагувати національну свідомість ще у 14? Чому Нацбанк тільки зараз масово почав вводити в обіг монети патріотичного змісту, а до цього лише обмеженні кількості, вище номіналу і лише для нумезматів?», «Хм... Це, звісно, гарно, але... Вони ж здоровенні! 3 см у диаметрі (зовсім не такі, як на малюнку)...», - пишуть користувачі соцмереж.

Також деякі запитують, як і де можна отримати всю колекцію одразу.

Нагадаємо, 22 липня НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету спецвипуску "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України", яка продовжує серію "Збройні Сили України".

14 липня була введена в обіг монета присвячена Військово-Морським Силам ЗС України.

Також днями Національний банк України ввів у обіг першу пам’ятну монету, відкарбовану Банкнотно-монетним двором НБУ з початку повномасштабної війни проти України - "В єдності – сила".

Крім того, Нацбанк України показав нову монету "Ой у лузі червона калина".