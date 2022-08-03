После обновления приложения "Воздушная тревога" пользователи смогут получать не только уведомления о воздушной тревоге.

Как сообщает Politeka.net ссылкой на Минцифру, после обновления пользователи будут получать уведомления о начале и завершении 5 типов тревог: воздушная тревога, артиллерийский обстрел, уличные бои, химическая угроза, радиационная опасность.

Кроме уведомлений, приложение будет отправлять текстовые рекомендации действий в зависимости от типа угрозы.

«Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы», - говорится в сообщении.

Также говорится, что информацию обо всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.

Добавим, что тем временем стало известно, что утром 3 августа Николаев снова подвергся обстрелам. В результате в одном из районов города возник пожар, в другом - разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома, аптека, магазины, дорожное полотно. Работают спасательные службы. Кроме того, известно о попадании на территорию конно-спортивной школы. Подробная информация уточняется.

Также сообщается, что авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержания действий наземных группировок. Усилие сосредотачивается на поражении военных объектов на Донецком направлении.

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