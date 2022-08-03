Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Мінцифру, переговори стосовно запуску цих функцій в Instagram велися понад рік.
Тепер вони стануть доступні для всіх українців.
Які нові можливості тепер з’являться:
Знімати Reels — новий формат для редагування та поширення відео в Instagram.
Підкреслюється, що функція буде впроваджуватися поступово, і впродовж наступних тижнів усі опубліковані відео тривалістю до 15 хвилин будуть доповнені креативними інструментами Reels.
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Завдяки Music можна буде легально додавати музику з великої бібліотеки Facebook та Instagram.
«Нові інструменти сприятимуть у просуванні особистих акаунтів та створенні креативного контенту. Це допоможе ще якісніше та масштабніше висвітлювати події в Україні, зокрема для іноземних користувачів Facebook та Instagram», - підкреслюють в Мінцифрі.
Як повідомив міністр цифрової інформації України Михайло Федоров, Instagram запустив Reels ще у 2020 році.
«Ця функція стала популярною у світі, але в нас працювала не на повну», - пояснив він.
Instagram Music з’явився ще у 2018 році з'явився, Але був недоступним для українських користувачів.
«Тепер ми можемо додавати музику в сторіз у декілька кліків із великої музичної бібліотеки Instagram», - повідомив Федоров.
Нагадаємо, у Мінцифрі поставили крапку в питанні повісток в армію через «Дію».
Також повідомлялось, що у "Дії" з'явилася нова корисна послуга.
Крім того, Politeka.net писала про запуск нової функції для клієнтів ПриватБанку.