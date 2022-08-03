Meta запускає Reels та Music для українських користувачів – це результат довгих перемовин Мінцифри з керівництвом Meta.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Мінцифру, переговори стосовно запуску цих функцій в Instagram велися понад рік.

Тепер вони стануть доступні для всіх українців.

Які нові можливості тепер з’являться:

Знімати Reels — новий формат для редагування та поширення відео в Instagram.

Підкреслюється, що функція буде впроваджуватися поступово, і впродовж наступних тижнів усі опубліковані відео тривалістю до 15 хвилин будуть доповнені креативними інструментами Reels.

Завдяки Music можна буде легально додавати музику з великої бібліотеки Facebook та Instagram.

«Нові інструменти сприятимуть у просуванні особистих акаунтів та створенні креативного контенту. Це допоможе ще якісніше та масштабніше висвітлювати події в Україні, зокрема для іноземних користувачів Facebook та Instagram», - підкреслюють в Мінцифрі.

Як повідомив міністр цифрової інформації України Михайло Федоров, Instagram запустив Reels ще у 2020 році.

«Ця функція стала популярною у світі, але в нас працювала не на повну», - пояснив він.

Instagram Music з’явився ще у 2018 році з'явився, Але був недоступним для українських користувачів.

«Тепер ми можемо додавати музику в сторіз у декілька кліків із великої музичної бібліотеки Instagram», - повідомив Федоров.

Нагадаємо, у Мінцифрі поставили крапку в питанні повісток в армію через «Дію».

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