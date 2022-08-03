Более 25 тысяч украинцам денежная помощь в размере 6 500 гривен в рамках программы «єПідтримка» была начислена ошибочно.

Это стало известно после верификации получателей, пишет Униан .

По словам Министра финансов Украины Сергея Марченко, эти люди оказались работниками бюджетных учреждений и не имели права на выплаты.

Министр рассказал, что Минфином была проведена верификация Реестра получателей помощи в рамках программы "єПідтримка" за период с 7 по 31 марта 2022 года, который содержит информацию о почти 4,8 млн. получателей такой помощи.

"Было выявлено 25 тысяч 524 человека, которые являются работниками бюджетных учреждений и не имели права на получение соответствующей помощи", - сообщил Марченко.

Также он добавил, что по состоянию на 11 июля на внебюджетный счет Минэкономики возвращены средства в сумме около 12 млн. гривен

«Из них: почти 9 млн гривен – физическими лицами по результатам принятых мер по возвращению средств по результатам проведенной верификации государственных выплат, а почти 3 млн грн – средства возвращены уполномоченными банками, как неиспользованная единовременная материальная помощь в рамках программы "єПідтримка"», - уточнил Марченко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что правительство подготовило и утвердило программу помощи украинцам, которые потеряли возможность работать из-за войны. Так, было решено всем застрахованным лицам предоставить единовременную материальную выплаты в размере 6500 грн на карточку «єПідтримка».

Подать заявку на получение помощи можно было в приложении «Дия».

Срок подачи заявок на получение 6,5 тысячи гривен по программе єПідтримка закончился 31 марта.

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