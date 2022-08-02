Після деокупації аграрії, чий бізнес на окупованих територіях постраждав від дій загарбників, зможуть розраховувати на компенсації.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

«Слід максимально фіксувати те, що відбувається. У будь-який спосіб: записувати дати, події, свідків; якщо є змога, фотографувати, записувати на відео. Згодом на основі цих матеріалів буде проведена юридична оцінка і, відповідно, отримана компенсація», - розповів міністр в інтерв’ю Укрінформу.

За словами міністра, постраждалим треба збирати щонайбільше доказів про незаконні дії, крадіжки окупантів. Правові механізми, підкреслив Сольський, будуть діяти після деокупації.

Міністр також нагадав, що на окупованих територіях потрібно буде провести рекультивацію земель.

«Просто вказати пальцем і сказати, що ось це земля, яка була під окупацією і потребує рекультивації, щоб отримати компенсацію, – так це не працюватиме. Доведеться пройти певні процедури. Хтось хоче це зробити, а хтось не хоче зв’язуватися. Але процедури існують, вони вже затверджені і працюють», - розповів міністр.

Додамо, що раніше стало відомо, що окупанти крадуть в Україні не лише зерно, а й соняшник, з якого потім роблять олію в росії.

Йдеться про постачання як мінімум на 7 російських маслозаводів у Ростовській та Воронезькій областях, а також у Краснодарському краї.

Як з'ясували в BBC, оголошення про вивезення насіння публікують, зокрема, у закритому чаті в WhatsApp на 500 учасників. При цьому, за даними журналістів, організатори вивезення наголошують, що йдеться про "не викрадену" продукцію, а про "підконтрольну військово-цивільній адміністрації".

"Насіння. Чернігівка (Запорізька область). Ростов-на-Дону. Возити багато, машини на коло", "Супровід транспорту забезпечуємо. Боїв і "прильотів" немає, спокійно. Скрізь російські блокпости. Машини скрізь по зеленій", – наводяться приклади оголошень з чата у WhatsApp.

Нагадаємо, раніше йшлося про виплати від ООН - кого це стосується та як оформити виплати.

Також повідомлялося про три доплати до пенсії.

Крім того, Politeka.net писала, що зарплати українців будуть зростати - якими будуть доходи вже у 2023 році.