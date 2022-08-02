У НБУ пояснили, що насправді означає заборона небанківським установам демонструвати курс валют поза приміщенням кас.
Так, минулого тижня Нацбанк комплексно посилив вимоги до небанківських фінустанов, які здійснюють обмін валют. Це і запровадження вимог до охорони приміщень, і до відеоспостереження, і додаткових вимог щодо подання в НБУ інформації з РРО (реєстраторів розрахункових операцій) та норма про демонстрацію курсу валют.
Посилення правил пов'язане з тим, що дії небанківських установ свідчили про штучне підвищення курсу в готівковому сегменті валютного ринку.
На думку експертів НБУ, заборона демонструвати курси валют поза приміщеннями кас є одним із заходів, що сприятиме зменшенню спекулятивної складової на валютному ринку.
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"Відсутність табло "на кожному кроці" запобігатиме агресивному підштовхуванню населення до користування фінпослугами, яких вони можуть не потребувати", — сказано в повідомленні.
Основна вимога НБУ полягає в тому, що інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню в стандартизованому вигляді в чітко визначеному форматі – копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют.
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