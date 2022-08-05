По плану, до 15 октября на складах ТЭС и ТЭЦ должно быть обеспечено 2,5 млн. тонн угля.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, Украина готовится к одному из самых тяжелых отопительных сезонов и у областных и местных властей и общин должен быть план действий для всех возможных сценариев.

В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в настоящее время на складах ТЭС и ТЭЦ хранится 1,8 млн тонн угля, и процесс движется по графику. Нынешние объемы газа в хранилищах свыше 12 млрд кубических метров.

«В настоящее время все области готовы в среднем на 60%. Это соответствует плану подготовки, который разработало правительство», - констатировал Шмигаль.

В свою очередь, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сравнил нынешние цифры с показателями прошлых лет.

Так, к началу августа запасы угля на складах ТЭС/ТЭЦ составили более 1,8 млн. тонн, а в прошлом году – менее 1 млн. тонн. Кроме того, сейчас в подземные хранилища газа закачано 12 млрд кубометров, а в среднем за последние 5 лет этот показатель составлял 14,5 млрд кубометров.

«Учитывая прогнозируемое уменьшение потребления (в том числе из-за продолжения – несмотря на войну – реализации разнообразных программ по энергосбережению), того, что уже имеем, и то, что еще можно накопить за следующие 2,5 месяца должно хватить на стабильное прохождение следующего осенне-зимнего отопительного сезона», - заверил Гетманцев.

Напомним, отопительный сезон в Украине начнется после 15 октября с учетом погодных условий.

Нормативные характеристики температуры в помещении решено не пересматривать в сторону понижения. Таким образом, минимальный уровень температуры, который должен быть обеспечен, составляет не менее 18 градусов.

На уровне правительства было принято решение не повышать тарифы на тепло. Так, этой зимой газ для населения будет стоить 7420 гривен за тысячу кубометров.

Также напомним, что назван большой украинский город, где отопительного сезона не будет вообще.

Тем временем идет масштабная эвакуация жителей Донецкой области. Причина эвакуации – разрушение газопроводов в регионе и как следствие – невозможность отопления в зимний период.