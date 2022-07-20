В одном из больших украинских городов отопительного сезона не будет совсем, к зиме не готовятся.

Как пишет Politeka.net, речь идет о многострадальном Мариуполе.

«В Мариуполе не будет отопительного сезона. Оккупанты уничтожили всю инфраструктуру и не проводят никакой подготовки к зимнему периоду", — заявил законный мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По словам мэра, в оккупированном Мариуполе и в окрестностях города действуют 4 фильтрационных центра, где россияне содержат уже более 10 тысяч человек. Еще более 100 тысяч человек фактически остаются в плену, - возможности выехать на подконтрольную Украине территорию нет.

Ожидается, что осенью состоится новая волна эвакуации - чтобы поддержать и помочь мариупольчанам по Украине открывают центры Ямариуполь.

«Мариуполь сожжен на 50%, оккупанты за два месяца убили около 22 тысячи людей», - сообщил Бойченко.

Более того - Мариуполе с 19 июля все граждане Украины лишились права собственности на недвижимость. Такое решение приняли российские оккупанты, готовящие "национализацию".

Об этом сообщил советник законного мэра города Петр Андрющенко.

«Все граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе по решению оккупационных властей. Если они не прошли регистрацию в банановых органах банановой республики. Фактически, на днях пройдет "национализация" уцелевшего и последует расселение по ордерам. То есть было наше, стало чье-то. Таково оно, "манёвренное жилье", - сообщил Андрющенко

Он подчеркнул, что решение оккупационной администрации является юридически ничтожным.

Напомним, в Раде приняли неожиданное решение относительно моратория на повышение тарифов.

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