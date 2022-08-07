Как сообщили в НБУ, «дополнительные налоги на импорт в текущих условиях должны рассматриваться как меры по усилению конкурентоспособности отечественных производителей, снижению оттока валюты из страны, уравновешению платежного баланса и сокращению дефицита бюджета», - пишет «Экономическая правда».
В НБУ также добавили, что разработка налога находится в компетенции Министерства финансов, однако специалисты Нацбанка также вовлекаются в этот процесс, учитывая важную роль банков в администрировании такого налога.
Напомним, Кабинет Министров готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт. Ожидается, что правительство внесет законопроект в Раду в ближайшие недели.
"Выбрали концепцию не дополнительных импортных пошлин (которая сложна в администрировании), а введение 10% сбора на валютообменные операции по покупке всех импортных товаров и услуг", - сообщал народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.
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По его словам, по расчетам правительства, это должно снизить спрос на импортные товары и давление на гривну.
В свою очередь, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса назвал налог на импорт в размере 10% горькой, но «очень нужной таблеткой для победы Украины».
«Больше налогов на импорт означает увеличение поступлений в бюджет, а значит, меньше дефицит бюджета. А это значит меньше печати гривны», – объяснил Фурса.
Он также добавил, что увеличение налогов на импорт означают меньше этого импорта.
«Потому что он дорожает, и люди его меньше покупают. Меньше спрос на импорт. А меньшее количество импорта означает меньший торговый дефицит. Что критически важно в условиях, когда экспорт искусственно ограничен из-за войны. А меньший торговый дефицит – это меньшее давление на гривну», – отметил эксперт.
Напомним, также сообщалось, что Нацбанк упростил ряд ограничений.
Также сообщалось о жестком решении НБУ относительно курса валют.
Кроме того, Politeka.net писала, что в НБУ объяснили, что будет с ценами после повышения курса доллара.