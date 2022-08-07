НБУ выступил в поддержку введения в Украине налога в размере 10% на покупку валюты для осуществления импортных операций.

Как сообщили в НБУ, «дополнительные налоги на импорт в текущих условиях должны рассматриваться как меры по усилению конкурентоспособности отечественных производителей, снижению оттока валюты из страны, уравновешению платежного баланса и сокращению дефицита бюджета», - пишет «Экономическая правда».

В НБУ также добавили, что разработка налога находится в компетенции Министерства финансов, однако специалисты Нацбанка также вовлекаются в этот процесс, учитывая важную роль банков в администрировании такого налога.

Напомним, Кабинет Министров готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт. Ожидается, что правительство внесет законопроект в Раду в ближайшие недели.

"Выбрали концепцию не дополнительных импортных пошлин (которая сложна в администрировании), а введение 10% сбора на валютообменные операции по покупке всех импортных товаров и услуг", - сообщал народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.

По его словам, по расчетам правительства, это должно снизить спрос на импортные товары и давление на гривну.

В свою очередь, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса назвал налог на импорт в размере 10% горькой, но «очень нужной таблеткой для победы Украины».

«Больше налогов на импорт означает увеличение поступлений в бюджет, а значит, меньше дефицит бюджета. А это значит меньше печати гривны», – объяснил Фурса.

Он также добавил, что увеличение налогов на импорт означают меньше этого импорта.

«Потому что он дорожает, и люди его меньше покупают. Меньше спрос на импорт. А меньшее количество импорта означает меньший торговый дефицит. Что критически важно в условиях, когда экспорт искусственно ограничен из-за войны. А меньший торговый дефицит – это меньшее давление на гривну», – отметил эксперт.

Напомним, также сообщалось, что Нацбанк упростил ряд ограничений.

Также сообщалось о жестком решении НБУ относительно курса валют.

Кроме того, Politeka.net писала, что в НБУ объяснили, что будет с ценами после повышения курса доллара.