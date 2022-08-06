Як повідомляє Politeka.net з посиланням на НБУ, мова йде про діяльність волонтерів та бізнесу.

Так, НБУ дав змогу банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів із гривневих платіжних карток за кордоном для купівлі товарів військового призначення.

Але для цього треба дотримуватися ряду вимог. Ось вони:

операції за рахунком волонтера мають бути типовими для цієї фізособи та обсяг операцій, що здійснювалися за рахунками, перевищував еквівалент 100 тис. грн на місяць до 21 липня 2022 року;

до банку треба подавати лист від держоргану або військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів відповідного призначення (якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 тис. грн на місяць);

надавати орієнтовну вартість товару та строків виконання замовлення;

інформувати банк щодо збору коштів з метою оплати продукції.

Також зазначається, що фізособи-волонтери мають змогу купувати: рації, бронежилети, каски, шоломи, військову та тактичну форму, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

«Якщо у банку є інформація щодо недобросовісної діяльності фізособи, він може відмовити надалі проводити такі операції в обсязі, що перевищує 100 тис. грн на місяць», - попередили в НБУ.

До переліку товарів військового призначення, для придбання яких громадяни можуть купувати валюту та переказувати її за кордон у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн, відтепер включені і рації.

Національний банк також спрощує валютні обмеження, зокрема щодо використання корпоративних платіжних карток.

«Банкам дозволено продавати іноземну валюту юрособам та ФОПам, резидентам України, із зарахуванням на поточний рахунок клієнта в іноземній валюті для подальшого використання відповідної валюти на витрати за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном», - повідомили в НБУ.

Крім того, на клієнтів банку–юрососіб, що здійснюють перевезення вантажів у міжнародних сполученнях не розповсюджуватиметься обмеження на розрахунки гривневими платіжними картками за кордоном.

Нагадаємо, після нового жорсткого рішення НБУ закриються сотні обмінників.

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