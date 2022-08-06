Кабинет Министров Украины утвердил порядок уплаты штрафов за нарушение требований к рекламе услуг по трудоустройству.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство экономики, речь идет о несоблюдении запрета на упоминание в рекламе о вакансиях таких условий, как раса, цвет кожи, возраст, пол, политические, религиозные и другие убеждения или другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения.

Подчеркивается, что при нарушении этого требования предусмотрен штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы. То есть придется заплатить 65 тысяч гривен.

Кроме того, в Минэкономики объяснили, по какому алгоритму будут взимать средства с рекламодателя.

«Государственная служба Украины по труду готовит распорядительный документ о наложении штрафа на основании акта проверки и присылает его рекламодателю. Санкция уплачивается рекламодателем в государственный бюджет по месту его регистрации в течение 15 дней со дня получения документа от Гоструда», – сообщили в Министерстве.

Отмечается, что штраф можно обжаловать. Для этого нарушителю нужно будет обратиться в Гоструда или суд.

Добавим, что тем временем в Государственном центре занятости рассказали, какие специалисты сейчас быстрее всего находят работу, а кому понадобится больше времени и терпения.

Так, быстрее всего находят работу те, кто владеют инструментами и имеют навыки управления или ремонта транспортных средств. То есть речь идет о представителях рабочих профессий.

Таким образом, граждане, владеющие инструментами или работающие в торговле или фармакологии, могут найти быстрее, чем представители "белых воротничков".

Согласно официальным данным, Служба занятости пока имеет одну-треть вакансий от работодателей от довоенного уровня – 24 тысячи по сравнению с 70 тысячами.

Напомним, ранее сообщалось об обвале зарплат – чьи доходы пострадали от войны в Украине больше всего.

ранее Нацбанк сообщил, что номинальные зарплаты украинцев в течение 2022 года сократятся на 12%, а в реальном измерении – на 27%.

В Нацбанке заверили, что с восстановлением экономики и оживлением спроса на рабочую силу номинальные зарплаты будут быстро расти и превысят довоенный уровень уже в 2023 году.

«Впрочем, с учетом инфляционных процессов реальные зарплаты в конце 2024 года все еще будут ниже довоенного уровня», - говорилось в отчете.