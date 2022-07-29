Цього року інфляція перевищить 30%, а економіка скоротиться на третину.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому інфляційному звіті із макроекономічним прогнозом на 2022–2024 роки НБУ.

Так, зазначається, що глибокий спад економіки зумовив стрімке зростання рівня безробіття – майже до 35% у ІІ кварталі поточного року.

«Надалі безробіття поступово знижуватиметься, проте залишатиметься вищим за свій природній рівень через довгострокові наслідки війни», - попередили в Нацбанку.

Також в НБУ констатують різке зниження доходів населення. Так, на початку війни підприємства намагалися виплачувати зарплату в повному обсязі, але через продовження бойових дій та погіршення фінансово-економічного стану переважна кількість підприємств не в змозі забезпечувати довоєнний рівень оплати праці.

«Як наслідок, номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) – на 27%», - констатують в НБУ.

Втім, у Нацбанку запевнили, що з відновленням економіки та пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищать довоєнний рівень вже у 2023 році.

«Утім, з урахуванням інфляційних процесів реальні зарплати наприкінці 2024 року все ще будуть нижчими за довоєнний рівень», - йдеться у звіті.

Крім того, у Нацбанку очікують, що до кінця 2022 року інфляція прискорюватиметься та сягне 31%.

Що ж до ситуації у 2023-му році, то НБУ передбачає сповільнення інфляції завдяки поліпшенню інфляційних очікувань, налагодженню логістики та поступовому зростанню врожаїв.

Нагадаємо, названо міста, де роботу банкоматів було повністю припинено.

Також повідомлялось, що 22 липня НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету спецвипуску "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України", яка продовжує серію "Збройні Сили України".

14 липня була введена в обіг монета присвячена Військово-Морським Силам ЗС України.