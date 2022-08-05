У середньому під час війни зарплати в Україні знизилися на 30-40 відсотків.

За словами експертів, найбільше постраждали такі галузі, як медіа-ринок, туризм, HoReCa (ресторани, кав'ярні, готелі), ритейл – пише Фокус.

Зниження зарплат, як зазначають експерти, почалося з кінця березня 2022 року і до кінця квітня середня зарплата в Україні вже зменшилася на 10% порівняно з довоєнним періодом.

Обвал зарплат прискорився у травні. У червні падіння сповільнилося, але й зараз далеко не у всіх сферах ситуація стабілізувалася. Наприклад, у липні найбільше падіння середньої зарплати відчули представники сфери видобутку сировини — мінус 37,5% до 15,8 тис. грн. Також вкрай мало вакансій у готелях, ресторанах та туристичних комплексах, де середня зарплата наразі становить 16,7 тис. гривень.

Також виділяють такі сфери, де у липні тривало зниження зарплат: менеджери з персоналу — 22,8 тис. грн (мінус 20% порівняно з червнем), будівництво та нерухомість — 22,8 тис. грн (мінус 12%), виробництво та сільське господарство — 17,1 тис. грн (мінус 10,9%), охоронці — 9,7 тис. грн. (мінус 11%), банки — 17,5 тис. грн. (мінус 6,9%), робочий персонал — 12,8 тис. грн. (мінус 6,5%).

Найбільше на ринку працы постраждали юристи та фахівці сфери страхування. Так, з початку війни вакансій для цих фахівців майже не було. Зараз пропозицій роботи побільшало, проте зарплати у них значно нижчі — 15,5 тис. грн. у юристів, 13,5 тис. грн. у страхувальників.

Крым того, зазначається, що хвиля зниження зарплат докотилася і до високооплачуваних працівників та керівників.

Додамо, раніше Нацбанк повідомив, що номінальні зарплати українців протягом 2022 року скоротяться на 12%, а в реальному вимірі – на 27%.

У Нацбанку запевнили, що з відновленням економіки та пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищать довоєнний рівень вже у 2023 році.

«Утім, з урахуванням інфляційних процесів реальні зарплати наприкінці 2024 року все ще будуть нижчими за довоєнний рівень», - йшлось у звіті.

Також повідомлялось, що Україна готується до найбільш складного опалювального сезону.