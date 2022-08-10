Теперь приобрести юбилейные монеты Национального банка Украины можно в отделениях ПриватБанка. Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

Клиентам будут доступны сразу несколько имеющихся монет, введенных в обращение Нацбанком, среди которых и памятная монета «Ой у лузі червона калина». Это – вторая монета в серии «Бессмертная моя Украина», основанная во время полномасштабной войны России против Украины.

В ПриватБанке напомнили, что с 21 июля 2022 г. Национальный банк пересмотрел список банков-дистрибьюторов памятных монет Украины и сувенирной продукции для продажи в условиях военного положения.

Пока монеты доступны для приобретения только в определенных отделениях банка. Ознакомиться с условиями приобретения и перечнем продукции Банкнотно-монетного двора НБУ, доступной в ПриватБанке, можно на официальном сайте банка.

Так, например, памятная монета «Ой у лузі червона калина» номиналом в 5 гривен обойдется украинцам в 133 гривны. Монета "В единстве – сила" в сувенирной упаковке будет стоить 232 гривны. Во второй половине августа ПриватБанк начнет продавать набор из девяти памятных монет специальных выпусков серии «Вооруженные Силы Украины» 2018–2020 гг.

Напомним, также сообщалось, что Нацбанк упростил ряд ограничений.

Как сообщала Politeka, штраф до 65 тысяч гривен ввели в Украине: как именно и за что будут наказывать работодателей.

Кроме того, Politeka.net писала, что в НБУ объяснили, что будет с ценами после повышения курса доллара.