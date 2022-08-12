В правительстве далеко не все поддерживают инициативу ввести дополнительный сбор на импорт в размере 10%, а несколько министерств выступают против.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил народный депутат Украины, первый заместитель председателя налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

Так, нардеп уточнил, что предложение о 10% пошлины на импорт пришло от НБУ, затем было поддержано Офисом Президента (заместителем по экономике Ростиславом Шурмой), выполнять роль разработчика и инициатора внесения дали КМУ.

«Это будет не пошлина 10%, а сбор на валютообменные операции по покупке импорта. Относиться это будет только к бизнесу, поэтому на обычные операции картами граждан (физиков) заграницей он не распространяется», - добавил Железняк.

Также он предупредил, что каких-либо исключений для определенных товаров, например топлива, не предусматривается. Интересно, что финального текста до сих пор не существует – он разрабатывается.

"Хотели вносить через неделю и сразу гнать в зал. Сейчас, из-за огласки, отложили до конца августа. Соответственно, пока план авторов принять его где-то в сентябре и действовать он должен до конца военного положения", - рассказал Железняк.

По мнению нардепа, «потенциала в зале» он не видит, но все может измениться из-за умения его коллег «убеждать, когда надо». Также он уверен, что «сразу в двух чтениях» инициатива не пройдет.

Напомним, власти готовят законопроект о дополнительном сборе на импорт.

"Выбрали концепцию не дополнительных импортных пошлин (которая сложна в администрировании), а введение 10% сбора на валютообменные операции по покупке всех импортных товаров и услуг", - сообщал народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.

Также сообщалось, что бюджет на 2023 год будет военным - что произойдет с соцвыплатами.

Кроме того, Politeka.net писала, что в НБУ объяснили, что будет с ценами после повышения курса доллара.