Проект бюджета на 2023-й год пишется с учетом требований военного времени, Минфину поручено исследовать расходы.

Особенно, как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, касающиеся государственных органов власти.

Также Шмыгаль назвал приоритеты бюджета на 2023-й год. Это, по его словам, сохранение макрофинансовой стабильности, финансирование вооруженных сил и поддержка людей.

«Все должны ясно понимать, что является настоящим приоритетом во время войны», – подчеркнул Шмигаль.

По его словам, предполагается сохранение основных военных и социальных расходов, а также создание Фонда оперативного восстановления.

Кроме того, прорабатывается возможность того, чтобы конфискованные российские активы и ресурсы прежде всего были направлены именно на восстановление жилья.

Тем временем председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил о результатах выполнения плановых показателей за июль 2022 года.

Так, доходы общего фонда составили 169,6 млрд. грн. Это на 72,3 млрд грн (+74,3%) больше, чем в прошлом месяце, и на 94 млрд грн (+124,3%) больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Расходы общего фонда были осуществлены в размере 182,5 млрд грн, что соответствует 94,9% бюджетной росписи в месяц (для сравнения в июне этого года выполнение росписи составило – 83,3%, в мае – 67,3%).

«Впрочем, при реальном падении экономики – на 28% нагрузка на бюджет остается сверхтяжелой», - отметил Гетманцев.

По словам главы комитета, дальнейшие перспективы выполнения бюджета зависят, прежде всего, от того, как и когда Украина добьется победы над врагом, внешней поддержки, адаптации бизнеса к военным условиям, в т.ч. через помощь государства.

Напомним, ПриватБанк запускает важную функцию.

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