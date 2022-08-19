К началу учебного года в Украине, который традиционно должен стартовать 1 сентября, только 40% школ обеспечены укрытиями, самая плохая ситуация в Николаеве и области.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, на Николаевщине только в 16% учебных заведений есть защитные сооружения.

Лучшая ситуация наблюдается во Львовской области, где к офлайн-обучению готово 83% заведений.

Тем временем в Киеве к открытию рекомендовано 740 из 1063 школ (это 68%).

В Закарпатской области специальные комиссии уже обследовали здания 1205 университетов, школ и детсадов, на очереди – последние 48. В настоящее время, при выполнении определенных условий, члены комиссий рекомендуют к открытию 517 учебных заведений, что составляет 41% от их общего количества.

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разработала рекомендации по организации укрытий в учебных заведениях.

Так, в требованиях к укрытиям, в частности, указано, что они должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами, один из которых может быть аварийным. Отмечается, что при планировании укрытия в сооружении двойного назначения или простейшем укрытии вместимостью менее 50 человек, допускается наличие одного эвакуационного выход.

Отверстия при входах (выходах) должны закрываться усиленными дверями из негорючих материалов или с защитными экранами (каменными, кирпичными, железобетонными) и в высоту не менее 1,7 м.

«Должен быть обеспечен свободный доступ маломобильных групп населения (для учебных заведений с наличием указанной категории лиц) или есть техническая возможность дооборудования в срок до 24 часов», - указано также в требованиях.

Оборудование укрытий рассчитывается на непрерывное пребывание не менее 48 часов, поэтому в помещении должны быть:

Контейнеры для продовольствия; выносные баки для плотно закрывающихся нечистот (для неканализованных зданий и сооружений); емкости с питьевой водой (1 человек/2 л в сутки); места для сидения (лежания) – при этом можно использовать имеющиеся в заведениях стулья, скамейки или кровати, спортивные маты, карематы; первичные средства пожаротушения, средства предоставления медицинской помощи; резервное искусственное освещение (электрические фонари, свечи, керосиновые лампы и т.п.) и электропитание; средства связи и оповещения (телефон, радиоприемник, интернет, рекомендуется установка Wi-Fi устройств).

Кроме того, в укрытии должны находиться штыковые и совковые лопаты, ломы, топоры, пилы, ножовки и другие шанцевые инструменты.

Отметим, ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в своем интервью «Громадське» заявил, что школам уже сейчас стоит учить педагогов правильно проводить эвакуацию детей в укрытие во время воздушной тревоги.

«Дети и учителя должны знать: куда и как идти, как там находиться, как выходить, как это все должно происходить. Сейчас детей в школах нет. Но учителя постепенно выходят на работу из отпусков. Поэтому уже можно проводить тренировки и обучение педагогов, готовить их к тому, что придут дети, и их следует научить», — говорил он.

Также он пояснил, что четкого требования вести уроки в укрытиях нет.

«Если такая возможность есть, я просил бы коллег, чтобы они работали, насколько это возможно. Но требовать от учителя, чтобы он в подвале во время тревоги обязательно проводил занятия — слишком», — пояснил омудсмен.

Напомним, в сети появились фото укрытия в одной из столичных школ, похожего больше на съемочную площадку фильма ужасов.

Также сообщалось, что школьную программу кардинально обновили.

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