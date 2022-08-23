С начала полномасштабного военного вторжения цены на продукты питания в Украине выросли на 20–30%.

Об этом, как пишет Politeka.net, в ходе брифинга заявил заместитель председателя Всеукраинского агарного совета (ВАС) Денис Марчук. По его словам, к росту цен на продовольствие привели инфляция, разрушение логистических цепей и повышение стоимости горючего.

Также Марчук предупредил, что осенью цены на овощи на украинском рынке поднимутся на 10-15%. Сейчас же сказывается сезонный фактор и многие овощи подешевели. Однако с октября цены вновь пойдут в рост.

«Осенью вырастут расходы на хранение овощей, поэтому следует ожидать после октября увеличения цены на 10-15% на все группы», - предупредил эксперт.

Добавим, ранее стало известно, что инфляция в Украине ускорится с 22,2% в июле до 30% по итогам года. Такой прогноз дало международное агентство Fitch Ratings.

Такой ситуации инфляции будут способствовать денежное финансирование дефицита бюджета со стороны НБУ, продолжающиеся сбои в цепочке поставок, слабое влияние денежно-кредитной политики и обесценивание гривны.

Тем временем в Нацбанке Украины прогнозируют, что в 2022 году годовая инфляция ускорится до 31%, учитывая сохранение влияния большинства шоков предложения.

Из-за войны в 2022 году реальный ВВП сократится на треть.

Инфляция замедлится до однознакового уровня только в конце 2024 года, по итогам 2023-го показатель составит не менее 20%, прогнозирует Нацбанк. В дальнейшем, в 2023-2024 годах, ВВП будет расти темпами около 5-6% в год.

Напомним, строить дома в Украине будут по новым правилам - закон подписан.

Также сообщалось, что ПриватБанк массово блокирует счета украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с зарплатами украинцев в ближайшие годы.