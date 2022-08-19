Из-за войны уровень безработицы стремительно вырос и, по оценкам Национального банка, во II квартале достиг около 35%.

Кроме того, упали зарплаты – суммы «порезали» прежде всего малые и сердитые предприятия. Но, как отмечают в НБУ, постепенно бизнес и граждане адаптируются к деятельности в условиях войны.

Так, с апреля количество резюме на сайтах трудоустройства стремительно росло, медленно, но тоже увеличивается и количество вакансий.

«Как следствие, до конца года безработица будет снижаться медленно, а реальные зарплаты сократятся. Однако, с улучшением ситуации безопасности состояние рынка будет улучшаться в последующие годы», - ожидают в Нацбанке, отмечая, что благодаря восстановлению экономики безработица будет сокращаться, но медленно.

Прогнозируется, что спросом при восстановлении страны будут пользоваться работники, задействованные в логистике и восстановлении инфраструктуры.

«Номинальные зарплаты будут довольно быстро расти, однако в реальном измерении в 2023-2024 годах они будут все еще ниже довоенного уровня», - предупреждают в НБУ.

Тем временем стало известно, что Украина попросит ЕС освободить украинцев-беженцев от уплаты налогов.

Минэкономики хочет перезапустить «ковидный прецедент», чтобы украинцы, получившие защиту в Евросоюзе, после шести месяцев пребывания в определенной стране не становились ее налоговыми резидентами.

Напомним, в НБУ также рассказали, что будет с инфляцией и ценами.

Кроме того, Politeka.net писала, что Монобанк с 1 сентября поднимает тариф на популярную услугу.

Также сообщалось, что в "Нафтогазе" назвали цену на газ для отопительного сезона.