При этом заявила вице-премьер Ирина Верещук.
Так, в последние недели в Минреинтеграцию и общественные организации поступают обращения от граждан – клиентов ПриватБанка, регистрация места проживания которых – временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
Люди жалуются, что банк требует от них актуализации персональных данных: с помощью Приват24 или на сайте финучреждения клиентам нужно обновить информацию относительно адреса проживания и добавить подтверждающий документ.
Дополнительно в ПриватБанке могут потребовать копии документов, в частности, справки о взятии на учет ВПЛ (даже если такие данные уже предоставлялись банку или клиент не имеет статуса ВПЛ. В отдельных случаях требуют прибыть в отделение. Иначе предупреждают, что в течение августа заблокируют счет.
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Вице-премьер Ирина Верещук во время совещания, посвященного этой проблеме, подчеркнула, что подобные требования банка и блокирование счетов недопустимы.
Минреинтеграции обратилось в НБУ с просьбой разобраться в ситуации, а также непосредственно в ПриватБанк, чтобы прекратить массовую блокировку счетов клиентов.
Напомним, в НБУ рассказали, что будет с инфляцией и ценами.
Кроме того, Politeka.net писала, что Монобанк с 1 сентября поднимает тариф на популярную услугу.
Также сообщалось, что в "Нафтогазе" назвали цену на газ для отопительного сезона.