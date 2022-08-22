При этом заявила вице-премьер Ирина Верещук.

Так, в последние недели в Минреинтеграцию и общественные организации поступают обращения от граждан – клиентов ПриватБанка, регистрация места проживания которых – временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Люди жалуются, что банк требует от них актуализации персональных данных: с помощью Приват24 или на сайте финучреждения клиентам нужно обновить информацию относительно адреса проживания и добавить подтверждающий документ.

Дополнительно в ПриватБанке могут потребовать копии документов, в частности, справки о взятии на учет ВПЛ (даже если такие данные уже предоставлялись банку или клиент не имеет статуса ВПЛ. В отдельных случаях требуют прибыть в отделение. Иначе предупреждают, что в течение августа заблокируют счет.

Вице-премьер Ирина Верещук во время совещания, посвященного этой проблеме, подчеркнула, что подобные требования банка и блокирование счетов недопустимы.

Минреинтеграции обратилось в НБУ с просьбой разобраться в ситуации, а также непосредственно в ПриватБанк, чтобы прекратить массовую блокировку счетов клиентов.

Напомним, в НБУ рассказали, что будет с инфляцией и ценами.

Кроме того, Politeka.net писала, что Монобанк с 1 сентября поднимает тариф на популярную услугу.

Также сообщалось, что в "Нафтогазе" назвали цену на газ для отопительного сезона.