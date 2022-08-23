В ПриватБанке сообщили о схеме, с помощью которой мошенники присваивали средства украинцев под предлогом выплат социальной помощи.

Киберполиция при содействии службы безопасности ПриватБанка разоблачила схему мошенничества, с помощью которой злоумышленники присвоили 36 миллионов гривен с банковских карт граждан. В настоящее время правоохранители устанавливают круг потерпевших.

"Используя фишинговые ресурсы, участники преступных организаций получали данные банковских карт граждан и в дальнейшем присваивали деньги с их счетов. Фишинговые сайты маскировались под ресурсы по предоставлению социальных выплат, в частности Е-поддержки, сайты помощи от ЕС, государственных программ Президента Украины и ресурсы по продаже военной амуниции", - сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Сведения о банковских картах, которые вводили доверчивые граждане якобы для получения денежной помощи, автоматически становились известны злоумышленникам.

В ПриватБанке напомнили, что передача личных данных третьим лицам, тем более через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками. Через фишинговые сайты мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные.

"Пользуйтесь только официальными сайтами и каналами получения информации, проверяйте правильность названия сайтов, на которые переходите и вводите свои персональные данные", - подчеркнули эксперты.

Напомним, строить дома в Украине будут по новым правилам - закон подписан.

Также сообщалось, что ПриватБанк массово блокирует счета украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с зарплатами украинцев в ближайшие годы.