Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Минцифру, теперь открыть собственное предприятие можно за 2 секунды. Никаких бюрократических квестов, сбора бумажек и часов в очередях.
«Несколько кликов и вы ООО», – говорится в сообщении.
Также сообщается, как зарегистрировать ООО на портале Дия: авторизуйтесь на портале Дия и выберите услугу «Регистрация ООО на основании модельного устава»; заполните заявление о регистрации ООО, укажите необходимые данные; подпишите заявление электронной подписью.
После этого система автоматически сформирует и пошлет это заявление на регистрацию ООО.
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«ООО будет зарегистрировано автоматически, если заявление отвечает всем условиям», - подчеркнули в министерстве.
Минимальный размер уставного капитала законодательством не установлен, а значит может составлять даже одну гривну.
Подчеркнем, что каждый учредитель должен подписывать документы всего один раз, поскольку система контролирует соответствие количества подписей.
"Учредителями ООО могут быть юридические лица, в том числе и другие ООО. От имени такого юридического лица решение об образовании ООО подписывает его руководитель. В случае, если учредителем является юридическое лицо, регистрация происходит при участии государственного регистратора в течение рабочего дня", - уточняют в Минцифре.
Напомним, в ПФУ озвучили важную ситуацию по ситуации с выплатами.
Также сообщалось, что в приложении "Дия" вводятся новые услуги.
Кроме того, Politeka.net писала, что НБУ показал гривны, которые ни в коем случае нельзя принимать.