На портале Дія с сегодняшнего дня, 24 августа, доступна новая услуга – автоматическая регистрация ООО.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Минцифру, теперь открыть собственное предприятие можно за 2 секунды. Никаких бюрократических квестов, сбора бумажек и часов в очередях.

«Несколько кликов и вы ООО», – говорится в сообщении.

Также сообщается, как зарегистрировать ООО на портале Дия: авторизуйтесь на портале Дия и выберите услугу «Регистрация ООО на основании модельного устава»; заполните заявление о регистрации ООО, укажите необходимые данные; подпишите заявление электронной подписью.

После этого система автоматически сформирует и пошлет это заявление на регистрацию ООО.

«ООО будет зарегистрировано автоматически, если заявление отвечает всем условиям», - подчеркнули в министерстве.

Минимальный размер уставного капитала законодательством не установлен, а значит может составлять даже одну гривну.

Подчеркнем, что каждый учредитель должен подписывать документы всего один раз, поскольку система контролирует соответствие количества подписей.

"Учредителями ООО могут быть юридические лица, в том числе и другие ООО. От имени такого юридического лица решение об образовании ООО подписывает его руководитель. В случае, если учредителем является юридическое лицо, регистрация происходит при участии государственного регистратора в течение рабочего дня", - уточняют в Минцифре.

Напомним, в ПФУ озвучили важную ситуацию по ситуации с выплатами.

Также сообщалось, что в приложении "Дия" вводятся новые услуги.

Кроме того, Politeka.net писала, что НБУ показал гривны, которые ни в коем случае нельзя принимать.