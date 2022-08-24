Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України.
«Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум», - заявили в ПФУ.
Крім того, у Пенсійному фонді з посиланням на «Укрпошту» повідомили, що станом на 22 серпня доставлено 73,9 % профінансованої суми за серпень.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсонській області у деокупованих селах АТ "Укрпошта" почало видавати пенсії.
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Про це повідомляла Херсонська ОВА.
"У деокупованих населених пунктах Херсонщини Укрпошта почала видавати пенсії", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що станом на 2 серпня в Херсонській області було деокуповано 53 населені пункти.
Також нагадаємо українцям, що, якщо ви досягли 60 річного віку в 2022 році та маєте не менше 29 років страхового стажу – ви набули право на пенсію за віком.
Сьогодні в Пенсійному фонді України діє екстериторіальний принцип обслуговування громадян. Це означає, що заяву про призначення пенсії можна подати особисто до будь-якого діючого сервісного центру.
Крім того, пенсіонери, які проживають в гірських населених пунктах, мають право на 20%-ву надбавку. На додаткові виплати мають право в тому числі і переселенці.
Нагадаємо, НБУ показав гривні, які ні в якому разі не можна приймати.
Також повідомлялось, що ПриватБанк масово блокує рахунки.
Крім того, Politeka.net писала, що буде з зарплатами українців в найближчі роки.