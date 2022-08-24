Станом на 23 серпня на пенсійні виплати спрямовано 47,8 млрд грн, в тому числі 10,4 млрд грн – на виплату пенсій через “Укрпошту”, 37,4 млрд грн – через уповноважені банки.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України.

«Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум», - заявили в ПФУ.

Крім того, у Пенсійному фонді з посиланням на «Укрпошту» повідомили, що станом на 22 серпня доставлено 73,9 % профінансованої суми за серпень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсонській області у деокупованих селах АТ "Укрпошта" почало видавати пенсії.

Про це повідомляла Херсонська ОВА.

"У деокупованих населених пунктах Херсонщини Укрпошта почала видавати пенсії", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що станом на 2 серпня в Херсонській області було деокуповано 53 населені пункти.

Також нагадаємо українцям, що, якщо ви досягли 60 річного віку в 2022 році та маєте не менше 29 років страхового стажу – ви набули право на пенсію за віком.

Сьогодні в Пенсійному фонді України діє екстериторіальний принцип обслуговування громадян. Це означає, що заяву про призначення пенсії можна подати особисто до будь-якого діючого сервісного центру.

Крім того, пенсіонери, які проживають в гірських населених пунктах, мають право на 20%-ву надбавку. На додаткові виплати мають право в тому числі і переселенці.

Нагадаємо, НБУ показав гривні, які ні в якому разі не можна приймати.

Також повідомлялось, що ПриватБанк масово блокує рахунки.

Крім того, Politeka.net писала, що буде з зарплатами українців в найближчі роки.