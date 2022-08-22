Одна з серйозних проблем в Україні — це те, що велика кількість людей не поспішає замінити паспорт-книжечку на сучасну ID-картку.

Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік в інтерв’ю Finance.ua.

Ще в грудні минулого року в Україні запустили цифрові соціальні послуги. На порталі Дія зараз можна подивитися свій пенсійний страховий стаж, завантажити довідку про доходи пенсіонера, а також довідки ОК-5 і ОК-7.

"Однак, ми нічого не можемо вдіяти, якщо у нас немає доступу до паспорта. Дія підтягує дані, які є в держреєстрах. У Дії відображається ID-картка, біометричний або небіометричний закордонний паспорт. Паспорти-книжечки зразка 1994 року не оцифровуються", — пояснив експерт та додав, що Мінцифри заохочує українців оформлювати ID-картки.

Банік також повідомив, що в Дії готуються пенсійні посвідчення для людей старшого віку. Проєкт перебуває на стадії бета-тестування.

"Якщо ми говоримо про пенсійне посвідчення за віком (для жінок від 55 років, для чоловіків — від 60), воно з’явиться автоматично в переважній більшості випадків. Також буде доступне спеціальне пенсійне (наприклад, через інвалідність, втрату годувальника тощо)", — розповів представник Мінцифри.

Питання може виникнути, якщо людина вийшла на пенсію дуже давно, адже сучасні реєстри почали з’являтися тільки з 2012 року. Якщо даних пенсіонера в реєстрі не виявиться, то доведеться йти в Пенсійний фонд і вимагати, щоб вони внесли до системи відповідні дані, тоді документ з’явиться.

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