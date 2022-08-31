В этот четверг, 1 сентября, тысячи украинских школьников смогут вернуться за парты.

В полиции озвучили список вещей, которые должен иметь ребенок в своем рюкзаке на случай эвакуации.

Так, ребенок должен иметь:

питательные батончики, снеки;

бутылка чистой воды;

телефон (по возможности) + зарядное устройство + павербанк;

индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней);

комплект сменного белья и одежды;

записка от родителей, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);

любимая игрушка или вещь.

В полиции также подчеркнули, что все остальное (еда, вода, средства гигиены, одеяла, фонарики, универсальная аптечка и т.п.) должно заранее подготовить и обеспечить учебное заведение.

Родителям советуют пообщаться с представителем заведения и уточнить наличие необходимых предметов.

«Важно не перегружать рюкзак школьника и хранить в школе то, что позволяет администрация», - призывают полицейские.

Также біла разработана инструкция для родителей и школьников относительного того, как подготовиться к учебе в условиях войны.

Напомним, ученики школ с офлайн-образованием не будут обязаны физически посещать заведение, если этого не захотят их родители из соображений безопасности

Об этом ранее заявил глава Минобразования Сергей Шкарлет.

«безопасность — на первом месте и именно родители решают — доверяют ли они этому укрытию, доверяют ли слогану о том, что "школа — это территория безопасности" именно в их учебном заведении", – заявил министр.

Как отметил Шкарлет, во время следования к укрытию за учеников полностью отвечают учителя и руководитель школы, как было и до войны во время образовательного процесса.

Добавим, что также сообщалось, что должно быть в укрытиях учебных заведений и будут ли уроки во время воздушной тревоги.

В Сети также опубликовали советы родителям и учителям к 1 сентября.

Также напомним, что 1 сентрябя пройдет урок «Возвращаюсь к обучению» с участием Тины Кароль, Евгения Клопотенко, Тараса Тополи.

Кроме того сообщалось, что школьную программу кардинально обновили.